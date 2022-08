Nel valzer dei nomi il Milan ha ormai scelto Thiaw. E c’è un perché

Il Milan ha ormai scelto Malick Thiaw per la difesa, come abbiamo specificato anche oggi dopo quanto scritto nei giorni scorsi. Nel valzer dei nomi, tanti (da Diallo in poi) e alcuni senza senso, il Milan ha memorizzato nel pomeriggio che Tuchel non avrebbe liberato Chalobah malgrado l’imminente arrivo di Fofana dal Leicester. Classe 2001, papà senegalese e mamma finlandese, in passato Thiaw aveva scelto di giocare con la Germania. Il suo talento non discute, Maldini e Massara lo seguivano da gennaio quando avevano provato a prenderlo. Evidentemente hanno continuato a non perderlo di vista perché comunque lo Schalke aveva necessità di fare casa. Valutazione tra i 5 e i 6 milioni più eventuali bonus, a gennaio la richiesta era superiore, le confessioni recenti del direttore sportivo dello Schalke erano l’anticamera di una svolta imminente.

Foto: Instagram personale