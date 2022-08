Il Milan torna su una vecchia fiamma, Thiaw dello Schalke 04

Il Milan torna su una vecchia fiamma, confermate le voci degli ultimi giorni. Stiamo parlando di Malick Thiaw, difensore classe 2001 dello Schalke 04, nato in Germania e quindi di passaporto tedesco anche se di origini finlandesi e senegalesi. Thiaw ha un contratto lungo, una valutazione leggermente inferiore ai 10 milioni, e la qualità non trascurabile di poter giocare anche a centrocampo e non solo al centro della difesa. Nelle scorse settimane anche Rouven Schroder, direttore sportivo dello Schalke, aveva confessato che già a gennaio il Milan ci aveva provato. Quindi può essere una pista ancora da seguire, all’interno di una situazione per il centrocampo che comprende Onana e Vranckx. Resta in corsa per la difesa Chalobah, accostato ai rossoneri da fonti inglesi già una stima ma fa, ma soltanto in caso di acquisizione di Fofana da parte del Chelsea.

Foto: twitter Schalke04