Tuchel elogia Chalobah: “Crediamo in lui, sta crescendo”. Ora il Milan…

Nel pre-gara di Chelsea-Leicester City, Thomas Tuchel ha parlato anche di Chalobah, schierato dal 1′ dall’allenatore dei Blues: “Trevoh gioca come sostituto di Kalidou Koulibaly che è squalificato, quindi è stata una decisione facile per noi. Sente un po’ la pressione del ruolo diverso. L’anno scorso è entrato nella squadra come lo sfidante che cercava di irrompere perché nessuno sapeva cosa potesse offrire. Ora ho la sensazione che stia crescendo come giocatore e stia mettendo molta pressione e aspettativa su se stesso. Questa è una progressione normale per un giovane come Trevoh e noi crediamo in lui. Oggi è la sua occasione per dimostrarlo e di solito possiamo sempre fare affidamento su di lui”.

Chalobah, seguito dalle due milanesi, era un obiettivo soprattutto del Milan, poiché l’Inter si appresta ad accogliere Acerbi in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. Ora i rossoneri potrebbe virare, come raccontato, su Malik Thiaw, difensore classe 2001 dello Schalke 04. Si tratta di un profilo che è sempre stato apprezzato dalla dirigenza rossonera. Sullo sfondo resta Tanganga, ma è possibile che il Milan decida di fare un investimento per un difensore che possa essere impiegato anche a centrocampo, come Thiaw.

Foto: instagram Chalobah