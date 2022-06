Napoli, le ultime su Koulibaly, Meret, Fabian Ruiz (l’Atletico insiste) e Deulofeu

Il Napoli sarà molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Alex Meret sta trattando il rinnovo quinquennale, tutto questo perché Ospina si sta allontanando sempre più. Per Koulibaly servirà un confronto serio, sincero, definitivo: Spalletti lo ritiene indispensabile, e non ha tutti i torti, ma la vicenda del contratto in scadenza tra un anno evidentemente è troppo delicata. Fabian Ruiz non intende rinnovare, anche lui ha un impegno fino al 30 giugno 2023. Ricordate la storia dell’estate 2020? L’Atletico Madrid ci provò e fu respinto, ci ha riprovato anche l’estate scorsa ma anche in quel caso non ci furono margini. Nel 2020 erano stati proposti 50 milioni, ma il Napoli disse no, adesso è un braccio di ferro che può portare al muro contro muro: di sicuro Fabian Ruiz stavolta spera di tornare nella Liga. Capitolo Deulofeu: ha scelto il Napoli e ha ribadito quella scelta, ora deve soltanto avere un po’ di pazienza.

Foto: Twitter Fabian Ruiz