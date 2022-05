L’indiscrezione: il Napoli punta Deulofeu, ma priorità a Mertens e Politano. Piace Barak. E su Koulibaly…

Gerard Deulofeu è reduce da una strepitosa stagione, continuità di rendimento. E ha avuto almeno quattro richieste nell’ultimo mese. Il suo nome ha un posto di rilievo nella lista del Napoli, ma prima di fare una proposta all’Udinese il club di De Laurentiis ha due situazioni da chiarire. La prima chiama in causa il rinnovo di contratto di Dries Mertens, in scadenza a giugno. E proprio il belga ha dato la precedenza al Napoli, mettendo in stand-by alcuni significativi sondaggi (in primis quello della Lazio), proprio perché il suo desiderio sarebbe quello di restare in maglia azzurra. Da valutare anche il futuro di Politano che non ha disputato una stagione da tramandare, anzi. Quindi la sua conferma è tutt’altro che scontata. Conferme sul forte interesse per Barak, in uscita dal Verona, anche se c’è concorrenza. Ma dipenderà anche dall’uscita di Fabian Ruiz. Ultime su Koulibaly: dovrà decidere se rinnovare (scadenza 2023) oppure se andare. Piace al Barcellona, come ribadito in serata da Gianluigi Longari su Sportitalia.

FOTO: Instagram Deulofeu