Il retroscena: Fabian Ruiz, i 50 milioni dell’Atletico Madrid sono sempre sul tavolo

L’Atletico Madrid vuole vincere la Liga all’interno di una classifica che è cambiata sempre e che ora offre l’opportunità di una grande impresa. Poi sarà mercato e l’Atletico tornerà su Fabian Ruiz, presentando l’offerta di 50 milioni dei primi giorni di ottobre. A quei tempi mancavano poche ore alla conclusione del mercato estivo, il Napoli disse no e il centrocampista spagnolo non si oppose. Adesso, a poco più di due anni dalla scadenza del contratto i tempi possono essere davvero maturi perché non ci sono fin qui margini per il rinnovo.

Su Fabian c’è il gradimento delle altre big spagnolo, ma l’Atletico ha un pilota automatico inserito dallo scorso autunno.

Foto: Twitter Napoli