Napoli-Eintracht, arrestati sette tifosi azzurri per gli scontri

Sette tifosi del Napoli sono stati arrestati nel corso della notte per via degli scontri che si sono verificati con i tifosi dell’Eintracht e con la Polizia prima e dopo la partita. Come riferisce l’Ansa, si tratta di una prima tranche e il numero potrebbe crescere. I fermati sono tutti italiani, di cui quattro arrestati per i tafferugli avvenuti nei pressi del lungomare della città dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Altri tre, invece, sono stati identificati successivamente per gli scontri avvenuti nel pomeriggio di ieri in piazza del Gesù.

Foto: Screen Twitter Sportitalia