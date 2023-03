Eintracht, i tifosi lasciano Napoli dopo gli scontri del post partita

Un 15 marzo particolare quello vissuto a Napoli, la città campana è stata presa d’assalto da circa 600 tifosi tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Tanti i danni causati dagli ultras del club che ha fronteggiato gli azzurri agli ottavi di finale di Champions League. Impossibilitati nel vedere la propria squadra in campo al Maradona, i supporters dell’Eintracht non hanno comunque abbandonato l’idea di venire in città e si sono resi protagonisti creando disordine pubblico. Scontri con la Polizia prima e dopo la partita, in seguito al 3-0 inflitto dalla squadra di Luciano Spalletti le due tifoserie hanno avuto un contatto sul Lungomare. Per diverse ore, dopo la fine dell’incontro di Champions, sono continuati gli scontri che la Polizia è riuscita a controllare. In seguito, poi, sono partite le operazioni per far lasciare la città agli ultras dell’Eintracht. I primi bus scortati dalle forze dell’ordine sono partiti nella notte, gli ultimi in mattinata. I tifosi tedeschi verranno trasportati verso le stazioni ferroviarie di Salerno e Roma o all’aeroporto di Capodichino. Da lì raggiungeranno le loro rispettive destinazioni.

Foto: Eintracht Instagram