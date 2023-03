Guerriglia in centro a Napoli: tifosi Eintracht incendiano auto della Polizia

La tensione sale a Napoli, nelle vie del centro. Le forze dell’ordine sono allertate in assetto anti-sommossa, negli ultimi minuti è stata incendiata un’auto della Polizia e sono state danneggiate altre auto. I tifosi dell’Eintracht vogliono frasi giustizia così, dopo non aver avuto i biglietti per assistere stasera alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions in programma allo stadio “Maradona”.

Foto: Eintracht Instagram