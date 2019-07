Nandez-Cagliari, siamo in pieno countdown

Il Cagliari aspetta Nahitan Nandez. Quasi tre settimane fa vi avevamo anticipato la volontà del club rossoblù di fare un doppio colpo di prestigio a centrocampo dopo la cessione di Barella. Rog è già arrivato, presto potrebbe toccare all’uruguaiano: stanotte (ore 2,30 italiane) il classe ’95 potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia del Boca Juniors, che alla “Bombonera” affronterà l’Atletico Paranaense nel ritorno degli ottavi di Coppa Libertadores. Le recenti parole di Giulini lasciano poco spazio all’immaginazione, così come il saluto dal sapore d’addio dei giorni scorsi dello stesso centrocampista. Un inseguimento, quello per Nandez, che parte dalla scorsa estate. Dal 29 giugno per la precisione, quando vi avevamo anticipato come il profilo dell’uruguaiano di proprietà del Boca fosse finito nel mirino del club rossoblù (leggi qui). Inizialmente l’operazione sembrava destinata a svilupparsi in sinergia con l’Inter, ma successivamente il presidente Giulini si è mosso in prima persona, rinnovando i contatti anche a gennaio. E ora, dopo aver abbracciato Rog, siamo davvero al countdown per Nandez al Cagliari.

Foto: Referi