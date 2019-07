Nandez: “Al Boca mi hanno fatto sentire bene”. Il Cagliari lo aspetta

Al termine del match di Copa Libertadores vinto dal suo Boca Juniors contro l’Atletico Paranaense, Nahitan Nandez ha salutato gli Xeneizes. Lo aspetta il Cagliari, una trattativa che vi abbiamo anticipato dalla scorsa estate e tornata di moda dopo il trasferimento di Barella all’Inter. Parole, quelle del centrocampista, che confermano il suo approdo in Italia: “Voglio godermi fino all’ultimo la mia avventura qui. Mi hanno fatto sentire bene, mi hanno dato grande affetto. Non è facile per me andare via, ma prima o poi tornerò: questo è un arrivederci”, ha detto Nandez a Fox Sports Argentina.

Foto Twitter Personale