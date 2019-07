Esclusiva: Rog al Cagliari libera Elmas per il Napoli

Negli ultimi minuti il Cagliari si è avvicinato in modo sensibile a Marko Rog. Scavalcato il Genoa, i sardi sono balzati in pole position per un’operazione a titolo definitivo dai 15 milioni in su. E la cessione di Rog permetterà al Napoli di perfezionare l’arrivo di Eljif Elmas, classe 1999 del Fenerbahce che da tempo era un nome caldo per il club di De Laurentiis. Un profilo promosso da Carlo Ancelotti, come vi avevamo raccontato dieci gironi fa, ora il via libera dopo la sempre più probabile partenza di Rog. Nel frattempo il Cagliari continua a seguire Nandez del Boca, una pista che vi avevamo anticipato un anno fa e confermato anche nelle scorse ore. E quindi non è da escludere un doppio colpo dei rossoblù a centrocampo.

Foto: Twitter ufficiale Napoli