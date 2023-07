Musah-Milan non ci sono più dubbi: countdown

Il Milan è sempre più protagonista di questa sessione di calciomercato. Dopo aver chiuso Samuel Chukwueze per la trequarti, i rossoneri lavorano per regalare un nuovo rinforzo sulla mediana a Stefano Pioli. Si tratta di Yunus Musah, centrocampista classe 2000 del Valencia. Un nome che – come vi abbiamo raccontato – è da sempre nella lista rossonera per il centrocampo. E adesso, filtra sempre più ottimismo per la fumata bianca perché Musah ha da sempre voluto il Milan, il Valencia si è ammorbidito e i rossoneri si sono avvicinati alle richieste degli spagnoli. Si continuerà a lavorare per provare a chiudere l’operazione nel weekend: siamo in pieno countdown.

Foto: Instagram Musah