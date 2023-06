L’indiscrezione: Pulisic chiodo fisso del Milan. Reijnders (concorrenza Premier) e Musah in quota

Il Milan ha sostituto Kessie con un anno di ritardo, operazione che andava fatta la scorsa estate, di sicuro Loftus–Cheek potrà dare un contributo significativo. Adesso bisogna sostituire Tonali che presto firmerà per il Newcastle, restano in quota i nomi di Reijnders dell’AZ e Musah del Valencia. Quest’ultima ha una valutazione leggermente più alta, sopra i 20 milioni, il regista dell’AZ – come già raccontato – ha detto no a un tentativo di un altro club italiano pur di aspettare il Milan. Adssso, però, bisogna trovate la quadratura del cerchio con il club olandese. E potrebbe non bastare un ingaggio da 1,7 milioni a stagione, visto che i club inglesi possono offrire di più. Non ci sono dubbi che Pulisic resti la priorità per gli ultimi 30 metri: diplomazia al lavoro per abbassare la richiesta del Chelsea oggi superiore ai 25 milioni.

Foto: Instagram Pulisic