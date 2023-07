Milan-Chukwueze in chiusura: un colpo da 90. E Musah resta in orbita

Il Milan ha fatto un’inversione straordinaria: quando ha capito che sarebbe stato possibile affondare per Samuel Chukwueze, ha mollato Taremi e ha chiuso per Okafor. Una mossa di grande abilità, più veloce della Juve. Chukwueze va considerato come un colpo da 90 perché colma una lacuna sulla corsia offensiva di destra e va a costituire un tandem ad altissima velocità con Leao irresistibile sulla corsia mancina. L’operazione è in chiusura come era nell’aria già da ieri: il Villarreal è sceso da 35 milioni a 30 che il Milan vorrebbe raggiungere con i bonus partendo da una base fissa di 20-22 milioni più bonus. In quota resta sempre Musah che è andato con il Valencia in Svizzera ma che freme anche lui di andare al Milan. i rossoneri non vorrebbero spendere più di 15-16 milioni più bonus, l’asticella del Valencia è leggermente più alta, tuttavia ci sono ampi margini per arrivare a una totale quadratura.

Foto: Instagram personale