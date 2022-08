Mourinho scalpita e fa “pressing” sull’avvocato della Roma: lo scatto social

José Mourinho scalpita per la sua nuova Roma. L’allenatore giallorosso ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto in cui viene ripreso l’avvocato della società mentre lavora. Poi, la didascalia: “Mettendo pressione all’avvocato del club. Vai, Daniele”. Il riferimento è al calciomercato e, in particolare, ai contratti da firmare e le operazioni da chiudere. L’ultima in ordine di tempo è quella che coinvolge Georgino Wijnaldum. Sullo sfondo anche l’operazione che porterebbe Andrea Belotti in giallorosso ma, come anticipato, prima è necessaria l’uscita di un attaccante.

Foto: Instagram Mourinho