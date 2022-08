Wijnaldum, grande colpo Roma. Una trattativa chiusa già lunedì

Georginio Wijnaldum è un grande colpo per la Roma, l’ennesima conferma del programma molto ambizioso del club giallorosso e della necessità di accontentare Mourinho in ogni minimo dettaglio. La trattativa per il forte centrocampista olandese era stata chiusa, come raccontato, già nella giornata di lunedì. C’erano gli accordi totali che andavano soltanto perfezionati e definiti nei dettagli. La trattativa mai è stata a rischio, inutile il tentativo di tramutarla in una telenovela. Adesso siamo in pieno count-down per consentire a Wijnaldum di raggiungere presto Roma, di fare le visite e mettersi a disposizione di Mourinho.

Foto: Instagram Wijnaldum