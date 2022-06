Messias riscattato dal Milan con sconto: strategia confermata e in porto

Vi avevamo anticipato che il Milan avrebbe voluto riscattare Junior Messias, magari usufruendo di un piccolo sconto rispetto ai 5,5 milioni che il Crotone avrebbe dovuto incassare. È andata proprio così, il Milan aveva offerto circa 4 milioni – come spiegato ieri – ha ritoccato leggermente, comunque ha risolto esattamente come aveva fatto per Florenzi con la Roma. Messias ora è tutto del Milan, potenzialmente per restarci, anche se l’interesse del Monza è forte. E molto difenderà dal possibile arrivo di un altro esterno offensivo alla corte di Pioli, situazione sicuramente da tenere in forte considerazione. Intanto, la cosa più importante era chiudere l’accordo con il Crotone.

Foto: Twitter Lega Serie A