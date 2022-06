Messias e il riscatto Milan: confermata la tendenza di tre settimane fa

Una scelta fatta lo scorso 23 maggio e ora confermata da più fonti. Il Milan aveva deciso di riscattare Junior Messias dal Crotone per una forma anche di riconoscenza per il grande apporto dato, non soltanto tecnico ma umano. Una bella risposta a chi, anche mediaticamente, aveva bollato Messias parlando di un rapporto destinato a finire. Invece no, oltre 20 giorni dopo, piovono conferme di tutti i tipi sulla volontà del Milan di chiedere lo sconto e sulla predisposizione del Crotone a concederlo. Più o meno quanto accadde con il Brescia per Tonali, anche se in questo caso parliamo di cifre più basse.

Il Milan dovrebbe versare 5,5 milioni per il diritto di riscatto, il Crotone ne chiede almeno 4,5, i rossoneri sono partiti da 3, alzeranno un po’ e in qualche modo si arriverà alla quadratura. C’è ancora qualche giorno di tempo e si lavora con fiducia per arrivare agli accordi definitivi.

Tutti gli altri estimatori di Messias (Monza in testa) possono solo sperare in un naufragio della trattativa, oggi assolutamente in piedi e con chance in evidente crescita di arrivare alla definizione.

Foto: Twitter Lega Serie A