Il retroscena: Messias, ecco la strategia del Milan

Uno scudetto e la grande festa. Il Milan si tufferà presto sul mercato, ovviamente aspettando la svolta societaria. Maldini ha già lavorato e seminato, ci sono tre trattative in stato avanzato. E poi, occhio, tra le altre questioni va risolta quella relativa a Junior Messias. Il Milan ha un accordo con il Crotone per un riscatto a circa 5,5 milioni, sulla carta sembrano troppi ma può esserci una strategia. Messias è stata una scelta di Paolo Maldini, ovviamente avallata da Pioli, che di sicuro ha pagato a livello di professionalità e anche di qualche buon contributo tecnico. Prima di rinunciare a Messias, il Milan – per una questione di gratitudine – chiederà al Crotone una rivisitazione di quella cifra, un piccolo sconto. Più o meno come ha fatto con il Brescia con Tonali, ovviamente parliamo di cifre diverse. E se il Crotone dovesse aprire, ci sarebbero margini. Altrimenti, sarebbe più complicato. Soltanto in un secondo momento Messias prenderà in esame altre proposte che sicuramente arriveranno (Monza compreso in caso di promozione, lo stesso club che lo aveva cercato con forza la scorsa estate).

Foto: Twitter Milan