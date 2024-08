McTominay, non c’erano dubbi: sarà Napoli!

Scott McTominay sarà un calciatore del Napoli come vi aveva già raccontato nei giorni scorsi. In base a una trattativa che vi avevamo anticipato, un’operazione fortemente voluta dal Napoli che è andata ben oltre alcune supposizione che volevano il club di De Laurentiis pronto a intervenire sul centrocampista scozzese soltanto in caso di cessione di Osimhen. Evidentemente non era così, la nostra linea è stata confermata, era una priorità di conte, il Napoli è andato fino in fondo, ha trovato gli accordi, doveva soltanto aspettare che il Manchester United perfezionasse gli accordi per Ugarte e ora siamo dentro gli ultimi passaggi formali e burocratici. A tal punto che nelle prossime ore il centrocampista scozzese è atteso per le visite mediche di rito.

Foto: Instagram McTominay