Esclusiva: McTominay, il Napoli insiste. Cifre e tempistica

Il Napoli non molla assolutamente per Scott McTominay, centrocampista classe 1996 in uscita dal Manchester United. I contatti sono continui, fitti, molto positivi. Il Napoli ha memorizzato il desiderio di McTominay di giocare in Serie A, è una priorità di Conte. Il prezzo del cartellino può scendere fino a 20 milioni o qualcosa in più più bonus. Negli ultimi giorni il centrocampista ha detto no a due proposte, in modo particolare a quella del Fulham che ha virato su altri obiettivi. Il Napoli non vuole sbagliare l’approdo, è vero che le trattativa si giudicano al traguardo e che bisogna avere prudenza, ma il club di De Laurentiis sta andando avanti no stop. McTominay guadagna circa 4 milioni più bonus, dettagli che vengono approfonditi. Non è scontato che il Napoli aspetti le evoluzioni per Osimhen in modo da utilizzare il tesoretto perché il rischio sarebbe quello di arrivare tardi per McTominay. Quindi, la trattativa va seguita giorno per giorno. E forse ora per ora.

Foto: twitter Manchester United