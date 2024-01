Matias Antonini-Catanzaro: tutto confermato (offerta compresa)

Matias Antonini in orbita Catanzaro non è più una sorpresa. Assolutamente confermata la nostra esclusiva di 5 giorni fa dopo i primi passi del club calabrese per il centrale difensivo del Taranto che risalgono addirittura allo scorzo marzo. Confermata anche l’offerta: 300 mila euro subito più altri 200 mila con pagamento dilazionato, non obbligatoriamente con l’inserimento di bonus. Il Brescia ci aveva provato e si è informato anche nelle ultime ore, ma il Catanzaro vuole chiudere.

Foto: sito Taranto