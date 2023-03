Esclusiva: Antonini, in fila anche il Catanzaro e altri club di B

Matias Antonini è un difensore centrale brasiliano, classe 1998, che sta facendo bene in C con il Taranto. Lo scorso dicembre vi avevamo parlato addirittura del Brighton che aveva chiesto informazioni, ma anche di Empoli e Salernitana interessate. Adesso aggiungiamo il Catanzaro, fresco di promozione in B, che lo ritiene perfetto per la difesa a tre di Vivarini. Ma nell’ultimo periodo lo hanno apprezzato Ternana e Cagliari, il mercato di Antonini decollerà in estate.

Foto: Instagram ufficiale Taranto