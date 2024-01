Esclusiva: il Catanzaro rilancia per Antonini, offerta al Taranto

Matias Antonini, difensore centrale classe 1998, è uno dei protagonisti della grande stagione del Taranto. E il club pugliese non vorrebbe privarsi del brasiliano, a maggior ragione in questa fase così calda. Nei giorni scorsi abbiamo ripreso una notizia sul Brescia, interessato per la prossima estate. Ma nelle ultime ore il Catanzaro è tornato forte su Antonini, considerato perfetto per la difesa a tre di Vivarini, e potrebbe offrire circa 500 mila euro più bonus per portarlo subito in Calabria. Vediamo quale sarà la risposta del Taranto, intanto i calabresi sono in pressing. Il Catanzaro già lo scorso marzo aveva messo gli occhi su Antonini, a conferma del gradimento assoluto giustificato da un rendimento sempre più alto.

Foto: sito Taranto