Marsiglia alla ricerca del post Wahi: accelerata per Evan Ferguson

Il Marsiglia ha estremo bisogni di chiudere un colpo in attacco per sostituire Elye Wahi, ufficializzato negli ultimi giorni dal Francoforte. La scorsa settimana L’Equipe aveva dato come possibili soluzioni i nomi di Rashford e Mathys Tel. Se il primo gode di un forte appeal in tutt’Europa, e l’operazione sarebbe troppo dispendiosa per le casse del club francese, per il secondo le difficoltà sono invece legate al fatto che il giocatore è fortemente restio alla partenza dal Bayern Monaco, tanto da aver rifiutato anche la corte del Chelsea. Ecco che quindi il Marsiglia si è dovuto muovere su altri fronti, anche perché il mercato è agli sgoccioli. L’attaccante, come anche dichiarato dallo stesso De Zerbi, è assolutamente necessario, e la sconfitta di ieri per 2 a 0 contro il Nizza ne è stata l’ulteriore conferma. Alla squadra serve una punta completa e con gol, e Maupay non può rispondere al massimo a queste pretese. Foot Mercato svela questa mattina che il nuovo nome nei pensieri del ds Benatia è quello di Evan Ferguson, classe 2004 irlandese del Brighton. Ostacolato dagli infortuni e non particolarmente apprezzato dall’attuale allenatore Fabian Hurzeler, il suo può però essere il profilo ideale per l’attacco del Marsiglia, secondo a 10 punti dalla capolista, il PSG. Sul talentuoso attaccante vi è anche l’interesse di vari club di Premier, ma il club francese ha già avviato le trattative per la punta, ed è in vantaggio sulla concorrenza.

Foto: Instagram Marsiglia