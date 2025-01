Il Marsiglia pensa già al post Wahi: occhi su Tel e Rashford

L’attaccante del Marsiglia Elye Wahi, come raccontato in un articolo di ieri, sarebbe a un passo dal passaggio all’Eintracht Francoforte: tra le parti ci sono da limare gli ultimi dettagli. Il direttore sportivo Medhi Benatia starebbe già pensando a un attaccante da portare a Marsiglia al termine del mercato invernale, per cercare di mantenere competitiva (o magari migliorare) la rosa di Roberto De Zerbi. L’attenzione dell’ex difensore, secondo L’Equipe, è andata principalmente su due profili: Mathys Tel, talento diciannovenne del Bayern Monaco, e l’ambito Marcus Rashford, attaccante conteso in tutta Europa. Entrambi sarebbero però colpi molto difficoltosi. Se il 2005 francese sembra non voler lasciare la Baviera, per l’inglese la concorrenza è ampissima. Su di lui, oltre a Borussia Dortmund e Milan, sarebbe spuntato anche l’interesse del Barcellona, che deve però cedere Ansu Fati (probabile direzione Siviglia), operazione però non facilissima, dato che lo stesso spagnolo non gradirebbe l’idea di partire.

Foto: Instagram Manchester United