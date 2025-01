Il Chelsea si fa avanti, ma Tel vuole rimanere al Bayern: il club è in un vicolo cieco

Momento importante per l’attaccante classe 2005 Mathys Tel, cercato in questa sessione di mercato da vari club europei. Il primo a farsi avanti, secondo L’Equipe è stato il Marsiglia la scorsa settimana, che ha chiesto informazioni ai bavaresi in ottica post Wahi. Il francese ha però rimandato al mittente l’offerta, confermando la voglia di rimanere nella squadra di Kompany per giocarsi le sue carte. Stessa risposta anche nei confronti del Chelsea, che secondo la stampa tedesca nelle ultime ore ha tentato di convincere il club e il giocatore per un eventuale acquisto. A pochi giorni dal termine del mercato, il Bayern dovrà dare una progettualità al futuro dello stesso Tel, oggi incastrato in uno scomodo limbo. Previsto in settimana un incontro tra le parti.

Foto: Instagram Tel