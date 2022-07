Marino e Sottil su Deulofeu al Napoli e… Gaetano

Gerard Deulofeu è una prima scelta di Spalletti per il Napoli. E Gaetano, come anticipato il 23 giugno da Sportitalia, è una contropartita che sarebbe molto gradita all’Udinese, ovviamente con un congruo conguaglio (la valutazione che il club friulano dà all’esterno spagnolo è di circa 20 milioni). In serata ad Udinese Tv sia Marino che Sottil si sono soffermati sull’argomento. Il direttore generale ha dichiarato: “Deulofeu sta bene qui, se il Napoli vuole andare sa come si fa”. Ed il nuovo allenatore ha aggiunto: “Gaetano è un gran bel giocatore, uno dei migliori della Serie B”. È una strada da seguire.

Foto: Instagram Deulofeu