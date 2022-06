L’indiscrezione: Deulofeu vede Napoli, l’Udinese chiede Gaetano

Gerard Deulofeu è un promesso sposo del Napoli, su questo non ci sono dubbi. Si tratta soprattutto di una precisa richiesta di Luciano Spalletti che verrà esaudita. L’Udinese ha chiesto circa 20 milioni, il Napoli offre un po’ meno, ma non ci saranno intoppi. Da non escludere l’inserimento di una contropartita tecnica: secondo quanto riportato da Sportitalia, sono state fatte alcune valutazioni su Zerbin, ma l’Udinese ha un forte interesse per Gaetano. L’ex Cremonese sarà al centro di valutazioni: il Napoli aveva deciso di portarlo in ritiro, vedremo se gli scenari cambieranno.

Foto: Instagram Deulofeu