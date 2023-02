Luca Pellegrini è a Roma, pronto per la Lazio. Il video

Luca Pellegrini è arrivato a Roma, sarà il nuovo terzino sinistro della Lazio. Una trattativa che vi abbiamo anticipato e raccontato nei dettagli: non era un obiettivo per giugno, infatti è arrivato a gennaio. Pellegrini ha voluto fortemente la Lazio, sua squadra del cuore. Operazione in prestito con diritto di riscatto, via libera della Juve proprietaria del cartellino e dell’Eintracht. Volo dalla Germania programmato per le 20,50, domani le visite.

Video di Francesco Tringali