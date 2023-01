Esclusiva: Pellegrini, pressing Lazio. Ora a prescindere da Fares

La Lazio sta lavorando in questi minuti per chiudere l’operazione Luca Pellegrini. C’è il via libera dell’Eintracht, anche quello della Juve. Il terzino romano, tifoso biancoceleste, sta spingendo per raggiungere il suo nuovo club. La novità è che adesso, la Lazio può chiudere a prescindere dall’operazione Fares che ha mercato anche in Turchia, dove le operazioni andranno avanti ancora una settimana.

Foto: Instagram Pellegrini