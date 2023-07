L’indiscrezione: Milan-Reijnders, priorità. La risposta Bayern per Gravenberch

Tijani Reijnders è il principale obiettivo per il centrocampo del Milan. Resta in corsa Musah del Valencia, possibile che arrivino due specialisti, ma oggi la priorità è il centrocampista dell’AZ Alkmaar. Ieri vi abbiamo raccontato come l’offerta sia stata di 19 milioni, gli olandesi chiedono qualcosa in più ma si va avanti. Ulteriore conferma di come il Milan fosse sullo specialista olandese piuttosto che su Frattesi, malgrado incontri fantasiosi attribuiti ai rossoneri. Quanto a Ryan Gravenberch, dopo i contatti svelati venerdì scorso, possiamo aggiungere che la posizione recentissima del Bayern sia quella di resistere. Ma Gravenberch non è contentissimo, quindi la situazione va monitorata.

Foto: twitter Az Alkmaar