Liverani apre il valzer degli allenatori. Quel rifiuto di Di Francesco e tutte le soluzioni

Il 10 luglio vi avevamo anticipato il forte gradimento del Cagliari nei riguardi di Fabio Liverani: ci fa piacere che “resti il favorito” anche per chi non ne aveva mai parlato e se n’è accorto quasi tre settimane dopo… Occhio a Eusebio Di Francesco: nei giorni scorsi avevamo svelato la mega proposta dell’Alaves (1,8 milioni a stagione), rifiutata proprio perché aveva contatti in Italia, come abbondantemente segnalato. Avevamo parlato di Fiorentina e Torino per l’ex Samp, confermiamo i contatti. Esattamente come il 26 giugno scorso avevamo indicato in Giampaolo un papabile a sorpresa per la panchina viola, quando c’era chi dava Juric a un passo e/o De Rossi addirittura già scelto (a proposito: come mai siamo passati da “è fatta” a “non si fa più?”. Mistero…). Giampaolo resta un nome retrodatato per il Toro, ricordiamo che è sotto contratto con il Milan. Adesso il cerchio si stringe.

FOTO: Twitter Lecce