Esclusiva: Zenga-Cagliari, possibile addio. Giulini apprezza Liverani, ma ora…

Walter Zenga ha accettato con entusiasmo la proposta di Giulini, è subentrato a Maran, sta guidando la squadra dopo la lunga pausa ma non è scontato che resti al Cagliari anche nella prossima stagione. Va messo in preventivo, nulla di deciso, che le strade fra le parti si dividano e che il club rossoblù vada alla ricerca di un nuovo allenatore. Piace molto Juric ma ci sono pochi margini: lo stesso allenatore ieri sera ha dichiarato che sta parlando del rinnovo con l’Hellas e che, in caso di addio, andrebbe all’estero pur avendo diversi corteggiatori in Italia (Torino compreso). E il Cagliari? Piace moltissimo il profilo di Liverani, che nei mesi scorsi era stato seguito anche dalla Fiorentina, ritenuto l’ideale per aprire un nuovo ciclo: negli ultimi mesi Giulini e i suoi collaboratori hanno apprezzato e studiato il lavoro dell’ex centrocampista di Fiorentina e Lazio. Quindi, occhio. Oggi Liverani è massimamente concentrato sulla salvezza da conquistare con il Lecce, traguardo imprescindibile. Poi sarà tempo per parlarne, ricordiamo che nel suo contratto c’è anche una clausola che gli permetterebbe di liberarsi. Ma i rapporti con il presidente Sticchi Damiani sono talmente limpidi che non esisterebbero problemi in caso di altre proposte (che arriveranno). Possiamo anche aggiungere che in caso di salvezza non andrebbe esclusa una nuova e allettante proposta al tecnico da parte del Lecce. Intanto, il Cagliari apprezza Liverani e resta alla finestra.

Foto: profilo Twitter ufficiale Cagliari Calcio