Esclusiva: Fiorentina, per la panchina c’è anche Giampaolo

Beppe Iachini può lavorare serenamente almeno in questo supplemento di campionato, ha la fiducia di Commisso. Ma è chiaro che molto dipenderà dai risultati dell’ultima fase della stagione, la Fiorentina deve convincere e conquistare punti, passaggio fondamentale per andare avanti indipendentemente dalle belle e sentite parole del numero uno del club. La Viola aveva sondato Liverani, mentre De Zerbi sta ragionando con il Sassuolo per il prolungamento del contratto con la reciproca soddisfazione di andare avanti. Piace Juric ma il club toscano può andare oltre. Ma attenzione a Marco Giampaolo, un altro nome finito nella lista della Fiorentina. Lo stesso Giampaolo che vuole dimenticare la parentesi Milan e che era stato sondato anche dal Torino, oggi più che mai impegnato nella conquista della salvezza. Anche la Fiorentina si è informata su Giampaolo, un profilo che apprezza e che può decollare più avanti. Ricordiamo che Giampaolo piace al Torino e che ha un contratto con il Milan in scadenza nel 2021 con opzione per un’altra stagione.

Foto: Twitter ufficiale Milan