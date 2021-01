L’Inter gioca a poker: doppio Lukaku, Lautaro e autogol, 4-0 al Benevento

Tutto facile per l’Inter nella gara delle 20.45 contro il Benevento: a San Siro finisce 4-0 per i nerazzurri, gara mai in discussione.

Partono subito molto forte i ragazzi di Antonio Conte, su un calcio di punizione laterale battuto da Eriksen è di Riccardo Improta lo sfortunato tocco che supera Montipò e regala il vantaggio all’Inter dopo 7′.

Nella ripresa Lautaro Martinez vince un rimpallo e senza pensarci un secondo tira e trafigge l’estremo difensore sannita col sinistro, è il minuto 57. L’argentino è presente anche nella terza rete, intercettando un pessimo passaggio di Montipò, il pallone arriva a Romelu Lukaku che di sinistro non perdona al 67′.

Dieci minuti più tardi i nerazzurri calano il poker, stavolta il centravanti belga gonfia la rete col piede non preferito, il destro. Prova di forza dell’Inter che doveva rispondere ai successi del Milan e della Juventus del pomeriggio.

Foto: Instagram personale Lukaku