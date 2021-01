Il Milan riparte subito con Rebic e Kessie. Il Bologna accorcia nel finale

Basta un gol per tempo al Milan per espugnare il Dall’Ara e tornare alla vittoria. Due rigori, il primo sbagliato da Ibra ma ribattuto lestamente da Ante Rebic, il secondo direttamente segnato da Frank Kessie. E pensare che il Milan sembra fare di tutto per complicarsi una partita quasi mai in discussione. Nasce infatti da una leggerezza di Theo Hernandez il gol che riapre la partita per la squadra di Mihajilovic, con il terzino francese che impegnato in un azione in solitaria per uscire dall’area di rigore, finisce con il perdere il pallone poco fuori aprendo la strada al gol dell’ex di Andrea Poli all’81’. Minuti finali all’arrembaggio per la squadra felsinea, ma i rossoneri tengono bene e portano a casa una sofferma ma fondamentale vittoria.

Foto: Milan Twitter