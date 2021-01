La Juve sul tandem Chiesa-Ramsey: tre punti pesanti in casa Samp e terzo posto

Tre punti pesanti della Juve in casa Samp, decisivo Chiesa nel primo tempo, in pieno recupero il raddoppio di Ramsey. Ora bianconeri sono terzi a quota 39 in attesa degli impegni degli impegni di Roma e Atalanta di domani. La Juve ha giocato un buonissimo primo tempo, convincente per qualità e quantità. Federico Chiesa ha sbloccato il risultato dopo 20 minuti dopo un’azione in velocità culminata con l’assist di Morata dalla destra. La Samp ha provato a reagire ma non ha costruito moltissimo e nel finale di tempo ha rischiato di subire il raddoppio con Ronaldo almeno un paio di volte protagonista. Nella ripresa i blucerchiati ci hanno provato, decisiva una deviazione di Chiellini su Quagliarella. La Juve ha pagato un po’ gli sforzi del primo tempo ma ha tenuto, al 46’ il raddoppio in contropiede di Ramsey perfettamente assistito da Cuadrado.

Foto: Twitter personale