L’indiscrezione: Verona, tre piste per l’attacco. E su Bonazzoli…

Il Verona potrebbe prendere due attaccanti centrali nelle ultime ore di mercato, a maggior ragione se partisse uno tra Bonazzoli e Henry. Sul primo si può sempre materializzare la Salernitana, una pista che può riaccendersi. Il Verona intanto continua a insistere per Robert Bozenik, slovacco classe 1999 del Boavista: sono già stati offerti 3,5 milioni e l’Hellas spera di poter sbloccare l’operazione. Ma in lista ci sono – come già anticipato – anche Adam Idah del Norwich (il Verona vorrebbe un’opzione di riscatto) e Jessic Ngankam dell’Eintracht Francoforte.

Foto: Instagram Bozenik