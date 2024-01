Esclusiva: Verona, trattative avviate per il terzino Ocampo e per l’attaccante Bozenik

Il Verona vuole ancora rafforzarsi e ha avviato due trattative a sorpresa. Serve un’alternativa per la fascia destra, riflettori puntati su Edier Ocampo, classe 2003, colombiano in scadenza di contratto con l’Atletico Nacional. E per l’attacco crescono le quotazioni di Robert Bozenik, prima punta classe 1999 che sta facendo molto bene con il Boavista. Bozenik è slovacco come Suslov e Duda, c’è concorrenza, ma il Verona ha già offerto 3,5 milioni per il cartellino, oggi è la prima scelta. In uscita il difensore Amione, finito ai margini della prima squadra dopo alcune prestazioni non convincenti: c’è una trattativa con il Santos Laguna che non verrà definita prima di lunedì.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona