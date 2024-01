Esclusiva: Verona, non solo Bozenik. In arrivo un altro attaccante, i dettagli

Il Verona vuole prendere due attaccanti. Qualche giorno fa vi avevamo anticipato la trattativa in corso con il Boavista per Bozenik, sono già stati offerti 3,5 milioni e sarebbe un altro slovacco in squadra dopo Duda e Suslov. Ma l’Hellas non si ferma e sta preparando l’offerta per un altro tra questi due attaccanti: Adam Idah, classe 2001 in forza al Norwich e Jessic Ngankam, classe 2000 attualmente all’Eintrach Francoforte. L’Hellas vuole prendere due punte centrali e lavorerà sodo in questi ultimi giorni di mercato.

Foto: Instagram personale