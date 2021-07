L’indiscrezione: Sirigu-Genoa, una mini volata partita sabato e in dirittura

Salvatore Sirigu in orbita Genoa non è più una sorpresa. Lo era sabato alle 23,30 quando vi avevamo anticipato l’irruzione del club di Preziosi per il portiere in scadenza di contratto con il Torino. La trattativa non si era interrotta il giorno dopo, come riportato da altri fonti che poi hanno precipitosamente fatto macchina indietro. Certo, si sarebbe potuto tramutare – come già raccontato – in un’operazione più costosa, aspettando il via libera del Torino, ma Preziosi di solito vuole questi affari roboanti, ne ha chiusi tanti in passato. E sarà così anche stavolta. Sepe è rimasto in vantaggio per diverse settimane, anche quando avevano dato Vicario come nuovo portiere del Genoa e non c’erano riscontri. Ora, se il Genoa – come ha intenzione, siamo a pochi passi – andrà fino in fondo, bisognerà individuare un’altra soluzione. il Verona, se cedesse Silvestri. Oppure l’Inter, se trovasse una sistemazione gradita a Radu. Intanto, il club friulano è tornato su Maximiano dello Sporting per la difficoltà a trovare un’intesa con Brescia e Verona, rispettivamente per Joronen e Silvestri. Un nome tutt’altro che nuovo Maximiano, segnalato da A Bola quasi venti giorni fa.

Foto: Twitter Torino