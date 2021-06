A Bola: l’Udinese su Maximiano dello Sporting per sostituire Musso

Il quotidiano portoghese A Bola riferisce che l’Udinese avrebbe offerto 6 milioni per il portiere dello Sporting Club Maximiano, il portiere è in cima alla lista dei preferiti per la porta. La trattativa può andare a buon fine a queste cifre, così l’Udinese avrebbe il sostituto di Juan Musso qualore dovesse partire.

Foto: Twitter Sporting