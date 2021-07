Esclusiva: Sepe-Sirigu-Joronen-Silvestri e il giro dei portieri

Qualche altro portiere da sistemare, un classico su questi schermi. Luigi Sepe resta – da oltre un mese- un autorevole candidato per la porta del Genoa, anche se ha ricevuto proposte da Inter (in caso di partenza di Radu che ha detto no al Real Sociedad) e Bologna.

Proprio il Genoa ha sondato a sorpresa Salvatore Sirigu, che ha un anno di contratto con il Torino ma che è destinato a lasciare. Sirigu era stato sondato anche dalla Juve come vice Szczesny, ma Perin per ora non ha offerte. E piace allo stesso Cagliari che, però, non ha situazioni concrete per Cragno.

Come già anticipato da Sportitalia, Joronen è il primo della lista per l’Udinese, dopo la cessione di Musso all’Atalanta. Ci sono stati sondaggi da parte del club friulano per Silvestri, ma non approfonditi. Silvestri aspetterà qualche altra situazione, in caso contrario potrebbe anche rinnovare il contratto con l’Hellas in scadenza tra poco meno di un anno.

Foto: Twitter Parma