L’indiscrezione: Silvestri, nuovi contatti Udinese-Cagliari. Radunovic libero per il Bari

Marco Silvestri ha possibilità sempre più in crescita di diventare il nuovo portiere del Cagliari. Un obiettivo non più a sorpresa rispetto a quanto vi abbiamo svelato diverse settimane fa, in agenda nuovi contatti con l’Udinese e la possibilità concreta di arrivare a un accordo dietro il pagamento di un indennizzo di circa un milione (Silvestri è in scadenza). Silvestri ha sfiorato il Monza, è stato nella lista del Genoa che poi ha preso Gollini, adesso la sua carriera può proseguire in Sardegna. Come anticipato nel primo pomeriggio, Radunovic lascerà il Cagliari per andare al Bari, visto che i pugliesi avevano intenzione di non aspettare a lungo il via libera del Pisa per Nicolas. E così hanno virato su Radunovic.

Foto: Instagram Silvestri