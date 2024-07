Esclusiva: Sava-Silvestri-Radunovic, il giro di portieri continua

Il giro di portieri continua. L’Udinese ha preso Sava, accordo completo, ma deve liberare Silvestri. Quest’ultimo è stato cercato da Genoa e Monza, ma adesso può riaprirsi la pista Cagliari già percorsa qualche settimana fa. Tutto questo perché su Radunovic può tornare il Bari, a maggior ragione se entro stasera il Pisa non liberasse Nicolas che ha un accordo totale con il club pugliese ma non c’è ancora il via libera dello stesso Pisa. Ceduto Radunovic, il Cagliari prenderebbe un altro specialista malgrado la presenza di Scuffet e dell’albanese Sherri.

Foto: Instagram Silvestri