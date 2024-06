Marco Silvestri lascerà l’Udinese in questa sessione di mercato. E sta valutando diverse proposte in attesa di prendere una decisione definitiva. Dopo i sondaggi dell’Empoli, in lizza c’è anche il Cagliari, una destinazione che potrebbe trovare il gradimento del portiere che vuole tornare a giocare con una certa continuità.

Foto: Instagram personale