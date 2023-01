L’indiscrezione: Saintini-Lecce, contatti confermati. Il Torino a una condizione

I contatti tra Lecce e Sion per Nathanael Saintini, difensore centrale classe 2000, sono confermati. Il club salentino ha presentato un’offerta, vedremo gli sviluppi, l’interesse è certificato. Saintini era già stato cercato la scorsa estate, esattamente come lo aveva seguito il Torino. Una situazione, quella relativa al granata, che potrebbe tornare di moda se ci fosse una cessione, ma intanto il Lecce ha mosso passi concreti. Per Saintini anche una proposta del Copenaghen, anche se il suo desiderio è quello di giocare in Italia.

Foto: Instagram Saintini