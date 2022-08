Esclusiva: il Torino a sorpresa sul difensore Saintini del Sion

Il Torino ha preso Schuurs e vuole regalarsi un altro difensore giovane. Non sarà Hien che, come anticipato, andrà al Verona. In base a notizie che ci sono arrivate da Sion, un obiettivo concreto può essere Nathanael Saintini, classe 2000, originario della Guadalupa e apprezzato dal club granata. Un’operazione che può andare avanti, valutazione di circa 2 milioni. Saintini era stato proposto anche al Lecce che avrebbe anche fatto l’operazione, ma la sua ambizione è quella di andare in un club che non lotti per la salvezza. E il Torino è interessato.

Foto: twitter Torino